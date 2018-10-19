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19.10.2018, 15:48

В Стамбуле Эрдоган встретится с Меркель, Макроном и Путиным

В Стамбуле Эрдоган встретится с Меркель, Макроном и Путиным - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (фото - Getty Images)

Тема встречи - война в Сирии

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В Стамбуле 27 октября пройдет встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Франции Эмманюэля Макрона и России Владимира Путина, сообщает Reuters.

Темой встречи лидеров четырех стран, как уточняется, будет война в Сирии.

Встречу подтвердили в Кремле, а также в правительстве Германии, передает Deutsche Welle.

По словам пресс-секретаря Эрдогана, стороны обсудят ситуацию в провинции Идлиб и возможные политические пути разрешения конфликта.

Встреча в таком формате пройдет впервые – ранее сирийский вопрос обсуждался в кругу лидеров России, Турции и Ирана.

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Теги: война в Сирии, ангела меркель, владимир путин, эмманюэль макрон, реджеп эрдоган, встреча в стамбуле, саммит в стамбуле
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