В Стамбуле Эрдоган встретится с Меркель, Макроном и Путиным

В Стамбуле 27 октября пройдет встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Франции Эмманюэля Макрона и России Владимира Путина, сообщает Reuters.
Темой встречи лидеров четырех стран, как уточняется, будет война в Сирии.
Встречу подтвердили в Кремле, а также в правительстве Германии, передает Deutsche Welle.
По словам пресс-секретаря Эрдогана, стороны обсудят ситуацию в провинции Идлиб и возможные политические пути разрешения конфликта.
Встреча в таком формате пройдет впервые – ранее сирийский вопрос обсуждался в кругу лидеров России, Турции и Ирана.