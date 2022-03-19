В Сумской области оккупанты похищают и пытают местных жителей – глава ОГА

В Сумской области оккупанты похищают и пытают местных жителей. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в этих преступлениях оккупантам активно помогают местные коллаборационисты. Также в селах Сумского и Ахтырского районов россияне мародерствуют и совершают беспорядки, говорит Живицкий.

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Сегодня оккупанты обстрелами нанесли сильные разрушения больницы в Тростянке, добавляет Живицкий. Также из-за обстрелов вспыхнул пожар в складских помещениях в Сумах.

У Тростянца ВСУ выбивают врага: здесь разбили и сожгли колонну россиян, утверждает он.

За сутки из Сумщины эвакуировано около 4500 человек, говорит глава ОГА.

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