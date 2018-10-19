В Таиланде туристов могут посадить на 10 лет за граффити

Фото: скриншот с видео

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Пару из Британии и Канады власти Таиланда обвиняют в вандализме

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Двое туристов из Британии и Канады могут на 10 лет попасть в тюрьму в Таиланде за нарисованное ими в городе Чиангмаи граффити. Об этом сообщает Reuters.

Туристов, согласно сообщению, власти Таиланда обвиняют в вандализме.

Британец Фурлонг Ли и канадская гражданка Бритти Шнайдер, обоим по 23 года, были арестованы в хостеле в Чиангмае в четверг.

Полиция располагает видеозаписью, на которой пара расписывает спреем красную кирпичную стену у главного входа в старый город.

"Они признались в совершении преступления", - сказали в полиции и добавили, что туристы должны знать, что в Таиланде запрещено наносить граффити.

Согласно сообщению, арестованные оставили на стене надпись "Scouser Lee", что, как отмечают в агентстве, указывает на английский город Ливерпуль.