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19.10.2018, 19:10

В Таиланде туристов могут посадить на 10 лет за граффити

В Таиланде туристов могут посадить на 10 лет за граффити - Фото
Фото: скриншот с видео

Пару из Британии и Канады власти Таиланда обвиняют в вандализме

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Двое туристов из Британии и Канады могут на 10 лет попасть в тюрьму в Таиланде за нарисованное ими в городе Чиангмаи граффити. Об этом сообщает Reuters.

Туристов, согласно сообщению, власти Таиланда обвиняют в вандализме.

Британец Фурлонг Ли и канадская гражданка Бритти Шнайдер, обоим по 23 года, были арестованы в хостеле в Чиангмае в четверг.

Полиция располагает видеозаписью, на которой пара расписывает спреем красную кирпичную стену у главного входа в старый город.

"Они признались в совершении преступления", - сказали в полиции и добавили, что туристы должны знать, что в Таиланде запрещено наносить граффити.

Согласно сообщению, арестованные оставили на стене надпись "Scouser Lee", что, как отмечают в агентстве, указывает на английский город Ливерпуль.

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Теги: тюрьма, вандализм, граффити, таиланд, турист
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