В Танзании ради магических амулетов убили шестерых детей

Иллюстративное фото: ЕРА

В юго-западной Танзании были убиты шестеро детей в возрасте от 2 до 9 лет. При этом некоторые части найденных тел детей отсутствовали. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.

Согласно сообщению, у детей были удалены зубы, отсечены уши, а у некоторых – также конечности.

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Представители местных властей утверждают, что многие жители этого региона Танзании верят, что части тел детей обладают магической силой.

По словам журналистов, колдуны убеждают людей, что части человеческого тела обладают особыми свойствами, которые могут принести им богатство и удачу.

"Мы призываем всех родителей и опекунов быть начеку и учить своих детей тому, как определять мотивы окружающих их людей", - сказал представитель сил безопасности Танзании.

Отмечается, что троих детей забрали из их домов, когда родители торговали на местном рынке.

В августе 2018 года жители африканской деревни на севере Малави напали на команду документального проекта ВВС Africa Eye, когда журналисты расследовали серию загадочных убийств детей в регионе.