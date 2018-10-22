В Торонто открыт мемориал жертвам Голодомора

Сегодня в Торонто открыли памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов. Об этом в Twitter сообщает Карим Моркос, директор канадской программы развития при посольстве Канады в Украине.
"Во время трогательной церемонии сегодня в Торонто официально открыт памятник жертвам Голодомора. Как сказал один из тех, кто тогда выжил, господин Николай Латышко, "как христиане, мы должны уметь прощать, но, в то же время, никогда не забывать", - написал Моркос.
По сообщениям СМИ, среди тех, кто принимал участие в церемонии были мэр Торонто Джон Тори, глава МИД Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив.
Ранее сообщалось, что сенат США официально признал Голодомор геноцидом украинского народа.