В Торонто открыт мемориал жертвам Голодомора

Памятник жертвам Голодомора в Торонто (фото - twitter/kmorcos)

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В столице Канады установили памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов

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Сегодня в Торонто открыли памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов. Об этом в Twitter сообщает Карим Моркос, директор канадской программы развития при посольстве Канады в Украине.

"Во время трогательной церемонии сегодня в Торонто официально открыт памятник жертвам Голодомора. Как сказал один из тех, кто тогда выжил, господин Николай Латышко, "как христиане, мы должны уметь прощать, но, в то же время, никогда не забывать", - написал Моркос.

По сообщениям СМИ, среди тех, кто принимал участие в церемонии были мэр Торонто Джон Тори, глава МИД Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив.