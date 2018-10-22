Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.10.2018, 10:10

В Торонто открыт мемориал жертвам Голодомора

В Торонто открыт мемориал жертвам Голодомора - Фото
Памятник жертвам Голодомора в Торонто (фото - twitter/kmorcos)

В столице Канады установили памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов

Реклама
Реклама

Сегодня в Торонто открыли памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов. Об этом в Twitter сообщает Карим Моркос, директор канадской программы развития при посольстве Канады в Украине.

"Во время трогательной церемонии сегодня в Торонто официально открыт памятник жертвам Голодомора. Как сказал один из тех, кто тогда выжил, господин Николай Латышко, "как христиане, мы должны уметь прощать, но, в то же время, никогда не забывать", - написал Моркос.

По сообщениям СМИ, среди тех, кто принимал участие в церемонии были мэр Торонто Джон Тори, глава МИД Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив.

Ранее сообщалось, что сенат США официально признал Голодомор геноцидом украинского народа. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: голодомор, памятник, канада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Политика Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Порошенко ожидает от Конгресса США признание Голодомора геноцидом
Политика Порошенко ожидает от Конгресса США признание Голодомора геноцидом
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 