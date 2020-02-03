В Туркменистане прекращается госфинансирование Академии наук

В Туркменистане на три года прекращается государственное финансирование Академии наук. Об этом сообщило Государственное информагентство Туркменистана.
Финансирование прекращается "в целях повышения роли Академии наук в экономике Туркменистана, обеспечения конкурентоспособности научных достижений, развития деятельности научно-исследовательских учреждений на комплексной основе", президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал соответствующее постановление.
По данным ИА Тотал Казахстан, руководство надеется таким образом укрепить экономику и сберечь деньги на фоне продолжающегося спада в энергетическом секторе. Поддержки государства лишатся 26 научно-исследовательских институтов и Государственная служба сейсмологии. В состав Академии наук входит также высшая аттестационная комиссия, 17 высших школ, два медицинских исследовательских центра, одна библиотека и две типографии.
Академия наук Туркменистана основана в 1951 году в Ашхабаде на базе Туркменского филиала АН СССР. Она уже была однажды ликвидирована в период правления Сапармурата Ниязова в 1998 году и несколько лет работала на общественных началах. В июне 2009 года указом Бердымухамедова академия была восстановлена в полном объеме.
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