"Угрожали нацбезопасности" открытым письмом: в Турции арестовали 10 отставных адмиралов

В Турции арестовали 10 отставных адмиралов, которые подписали заявление об опасности милитаризации Черного моря. Об этом сообщает агентство Анадолу.

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Помимо 10 задержанных, еще четверо подозреваемых должны явиться в полицию в течение трех дней.

Более 100 отставных служащих ВМС Турции подписали открытое письмо, в котором предупредили о рисках для Турции ставить под сомнение конвенцию Монтрё, которая ограничивает доступ в Черное море для военных кораблей.

Речь идет о планах турецкого правительства построить канал, который соединит Черное и Мраморное моря и будет дублировать Босфор. План строительства был одобрен в прошлом месяце.

Власти Турции заявили, что новый канал не будет попадать под конвенцию. Отставные военные моряки заявили, что Турции следует избегать каких-либо заявлений и действий, которые могут привести к вынесению на обсуждение Конвенции Монтрё.

Адмиралы, которых считают организаторами подписания письма, находятся под следствием по подозрению о "сговоре с целью совершения преступления против безопасности государства и конституционного строя".

СПРАВКА. Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет право на проход через проливы Босфор и Дарданеллы торговыми судами всех стран как в мирное, так и в военное время. При этом для военных судов нечерноморских держав введены ограничения по классу и тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских держав, находящихся в Черном море, не должен превышать 30 000 тонн со сроком пребывания не более 21 суток. В случае участия Турции в войне или если она посчитает, что ей непосредственно угрожает война, она может запретить или разрешить проход через проливы любых военных судов.

В 2011 году появились планы постройки дублирующего Босфор канала. Первый тендер в рамках проекта провели только в 2020 году. Тендер касался планирования реконструкции двух исторических мостов в районе будущего строительства канала.

29 марта стало известно, что правительство Турции одобрило проект, строительство канала оценили в $9,2 млрд.

Денис Юдин

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