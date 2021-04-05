"Угрожали нацбезопасности" открытым письмом: в Турции арестовали 10 отставных адмиралов
В Турции арестовали 10 отставных адмиралов, которые подписали заявление об опасности милитаризации Черного моря. Об этом сообщает агентство Анадолу.
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Помимо 10 задержанных, еще четверо подозреваемых должны явиться в полицию в течение трех дней.
Более 100 отставных служащих ВМС Турции подписали открытое письмо, в котором предупредили о рисках для Турции ставить под сомнение конвенцию Монтрё, которая ограничивает доступ в Черное море для военных кораблей.
Речь идет о планах турецкого правительства построить канал, который соединит Черное и Мраморное моря и будет дублировать Босфор. План строительства был одобрен в прошлом месяце.
Власти Турции заявили, что новый канал не будет попадать под конвенцию. Отставные военные моряки заявили, что Турции следует избегать каких-либо заявлений и действий, которые могут привести к вынесению на обсуждение Конвенции Монтрё.
Адмиралы, которых считают организаторами подписания письма, находятся под следствием по подозрению о "сговоре с целью совершения преступления против безопасности государства и конституционного строя".
- В 2011 году появились планы постройки дублирующего Босфор канала. Первый тендер в рамках проекта провели только в 2020 году. Тендер касался планирования реконструкции двух исторических мостов в районе будущего строительства канала.
- 29 марта стало известно, что правительство Турции одобрило проект, строительство канала оценили в $9,2 млрд.
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