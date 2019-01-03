В Турции из-за снега 754 населенных пункта отрезаны от мира: фото

Фото: Trthaber

В Турции из-за сильных снегопадов 754 населенных пункта оказались буквально отрезаны от мира. Об этом сообщает местное издание Trthaber.

В основном, заблокированными оказались небольшие деревни и хутора. В одном только районе Муш 363 населенных пункта остались без транспортного сообщения.

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Отмечается, что снегом замело около 4,5 тыс км дороги.

Толщина снежного покрова, порой, составляет 27 см.

На ливкидацию последствий непогоды брошены почти все снегоуборочные службы.

Фото: Trthaber

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий и на остальной части Турции.

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