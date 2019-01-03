Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.01.2019, 13:42

В Турции из-за снега 754 населенных пункта отрезаны от мира: фото

В Турции из-за снега 754 населенных пункта отрезаны от мира: фото - Фото
Фото: Trthaber

Восток Турции накрыло снегом: из-за плохих погодных условий до более семисот деревень невозможно добраться

Реклама
Реклама

В Турции из-за сильных снегопадов 754 населенных пункта оказались буквально отрезаны от мира. Об этом сообщает местное издание Trthaber.

В основном, заблокированными оказались небольшие деревни и хутора. В одном только районе Муш 363 населенных пункта остались без транспортного сообщения.

Реклама

Отмечается, что снегом замело около 4,5 тыс км дороги.

Толщина снежного покрова, порой, составляет 27 см.

На ливкидацию последствий непогоды брошены почти все снегоуборочные службы.

Фото: Trthaber

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий и на остальной части Турции.

Читайте также: Непогода обесточила более 40 населенных пунктов в Закарпатье

Отправить:
Распечатать:
Теги: Турция, чрезвычайное происшествие, снегопад
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 