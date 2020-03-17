В Турции начинают задерживать за "провокации" о коронавирусе в соцсетях

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Правоохранители Турции предъявили подозрения 93 гражданам в "необоснованных и провокационных" публикациях в социальных сетях о вспышке коронавируса и задержали 19 из них. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

Это произошло после того, как Турция закрыла кафе, развлекательные и спортивные центры, приостановила массовые молитвы в мечетях и расширила запрет на полеты в 20 стран мира для сдерживания распространения коронавируса. На этот момент в Турции 47 подтвержденных случаев. О 29 новых случаях сообщили сегодня.

В заявлении турецкого министерства говорится о сообщениях в социальных сетях, критикующих чиновников и распространяющих, по мнению турецких властей, панику и страх. В этих постах, в частности, высказываются предположения, что вирус широко распространился в Турции, и что чиновники приняли недостаточные меры для его сдерживания.

"Девятнадцать из этих подозреваемых задержаны. Процесс задержания других лиц продолжается", - говорится в заявлении.

12 марта для профилактики распространения коронавируса Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.