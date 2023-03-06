В Twitter при Маске почти перестали бороться с российской пропагандой – BBC

После приобретения Twitter Илоном Маском проплаченная государственная пропаганда, в частности российская, начала там распространяться почти безо всяких ограничений, говорится в расследовании BBC. Основная причина заключается в том, что в Twitter почти не осталось работников, занимающихся модерацией контента.

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Возглавив Twitter, Маск распорядился уволить около половины из 7500 сотрудников, работавших в компании на момент операции, чтобы сократить ее убытки.

Десятки сотрудников Twitter, нынешних и бывших, с которыми пообщались, считают, что своими изменениями Маск нанес качеству соцсети колоссальный ущерб.

По их словам, за последние месяцы в соцсети заметно участились случаи агрессивной риторики, нападок троллей, разжигание ненависти и женоненавистничества, а также в Twitter стало гораздо больше пропаганды и информационных манипуляций от агентов иностранных государств.

Один из бывших сотрудников Twitter, который пошел на контакт с журналистами, рассказал, что он работал в команде специалистов, отслеживавших посты и комментарии от так называемых "агентов влияния" иностранных государств, ведущих информационные кампании по дискредитации демократии в целом, а также направленные против конкретных диссидентов и журналистов.

По его словам, он и его коллеги были загружены сообщениями, оплаченными иностранными государствами, буквально каждый день. Теперь от его бывшей команды не осталось практически никого: разогнали почти всех, а масштабы работы сократились до минимума.

"Из команды ушли несколько ключевых экспертов, которые занимались конкретными регионами – так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая", – объясняет бывший эксперт Twitter.

Еще одна сфера работы Twitter, по которой серьезно ударили увольнения сотрудников, судя по показаниям инсайдеров, – это выявление деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией детей.

Последняя волна увольнений в Twitter произошла в конце февраля.

Андрій Водяний

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