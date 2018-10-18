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18.10.2018, 18:00

В Twitter рассказали о деятельности российской "фабрики троллей"

В Twitter рассказали о деятельности российской "фабрики троллей" - Фото
Иллюстративное фото (pixabay)

В компании отмечают, что за 5 лет "фабрика троллей" опубликовала около 9 млн твитов, которые повлияли на формирование общественного мнения

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Вчера Twitter опубликовал данные о деятельности российской "фабрики троллей", которую связывают с именем российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Отмечается, что в открытый доступ попало 9 млн записей и другого медиа-контента, размещенного на социальной платформе. В компании полагают, что аккаунты, с которых производились публикации, связаны с российскими госструктурами.

Твиты были опубликованы с 2013 по 2018 годы. Как утверждают в Twitter, публикации были осуществлены с 4 тыс аккаунтов, так или иначе связанных с Агентством интернет-исследованиий, известным как "фабрика троллей". 

В докладе Twitter отмечается, что российские "пользователи" в июле 2013 года, во время протестных акций на Манежной площади в Москве, массово публиковали хэштег #антиманежка. А уже через год, сразу после крушения малазийского боинга над Донбассом, соцсеть заполнили три хэштега: #киевсбилбоинг, #провокациякиева и #киевскажиправду.

Кроме того, в компании говорят, что деятельность российской "фабрики троллей" могла также быть направлена на достижение нужного РФ результата на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре этого года, и предстоящие президентские выборы в США 2020 года.

В соцсети отмечают, что публикация данных была выполнена в рамках сотрудничества с конгрессом США.

Борьбу с фейковыми аккаунтами начал и Facebook. Ранее сообщалось, что соцсеть удалила более 800 страниц и аккаунтов, которые "занимались рассылкой спама". В компании отметили, что среди них были 70 шпионских аккаунтов из России. Также представители соцсети заявили о намерении Facebook и дальше блокировать дезинформацию о промежуточных выборах.

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Теги: фабрика троллей, дезинформация, twitter
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