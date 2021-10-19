В Вашингтоне агенты ФБР обыскивают дом близкого к Путину олигарха Дерипаски: видео
Сегодня, 19 октября, в Вашингтоне сотрудники Федерального бюро расследований пришли с обыском в дом российского олигарха Олега Дерипаски, о котором известно, что состоит в близком окружении президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает NBC News.
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Nothing like an FBI raid in a DC NW neighborhood on a beautiful fall morning. @nbcnews @PoPville pic.twitter.com/KVaN0t9dxU— Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021
Представитель ФБР сказал, что агентство проводит в доме Дерипаски следственные действия, но не стал вдаваться в подробности.
Агенты внесли в дом Дерипаски несколько профессиональных осветительных приборов.
По информации NBC News, Дерипаска был деловым партнером юриста Пола Манафорта, руководившего предвыборным штабом Дональда Трампа в июне-августе 2016 года,
Представитель Дерипаски Лариса Беляева сообщила, что обыски проходят в доме, принадлежащем родственникам бизнесмена. Следственные действия, по ее словам, проводят на основании ордеров, связанных с санкциями США.
"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", – сказала она журналистам Би-би-си.
- США ввели санкции против Олега Дерипаски, его бизнес-партнера Виктора Вексельберга и их компаний в апреле 2018 года. В конце января 2019-го санкции против компаний Дерипаски - En+, UC Rusal и Евросибэнерго – были отменены. Олигарх пытается доказать в суде, что ограничения против него были несправедливыми. Из-за санкций состояние бизнесмена сократилось, по словам его адвоката, на $7,5 млрд, или на 81%. В феврале 2020 года Минфин США объяснил введение санкций в 2018 году против Дерипаски подозрениями в отмывании денег президента России Владимира Путина.
- 14 июня 2021-го суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций, введенных против него в 2018 году по подозрению в отмывании денег Путина.
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