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В Вашингтоне агенты ФБР обыскивают дом близкого к Путину олигарха Дерипаски: видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 20:36
В Вашингтоне агенты ФБР обыскивают дом близкого к Путину олигарха Дерипаски: видео - Фото
Сотрудники ФБР у дома Олега Дерипаски в Вашингтоне (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Сегодня, 19 октября, в Вашингтоне сотрудники Федерального бюро расследований пришли с обыском в дом российского олигарха Олега Дерипаски, о котором известно, что состоит в близком окружении президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает NBC News.

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Представитель ФБР сказал, что агентство проводит в доме Дерипаски следственные действия, но не стал вдаваться в подробности.

Агенты внесли в дом Дерипаски несколько профессиональных осветительных приборов.

По информации NBC News, Дерипаска был деловым партнером юриста Пола Манафорта, руководившего предвыборным штабом Дональда Трампа в июне-августе 2016 года,

Представитель Дерипаски Лариса Беляева сообщила, что обыски проходят в доме, принадлежащем родственникам бизнесмена. Следственные действия, по ее словам, проводят на основании ордеров, связанных с санкциями США.

"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", – сказала она журналистам Би-би-си.

Читайте также: Как компании Дерипаски ушли от санкций. Спойлер – дорого

Наталия Медведева
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