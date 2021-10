В Вашингтоне агенты ФБР обыскивают дом близкого к Путину олигарха Дерипаски: видео

Сегодня, 19 октября, в Вашингтоне сотрудники Федерального бюро расследований пришли с обыском в дом российского олигарха Олега Дерипаски, о котором известно, что состоит в близком окружении президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает NBC News.

Nothing like an FBI raid in a DC NW neighborhood on a beautiful fall morning. @nbcnews @PoPville⁩ pic.twitter.com/KVaN0t9dxU