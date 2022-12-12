В Вильнюсе снесут незаконно построенный многоэтажный "дом Москвы" – такое решение принял 12 декабря участковый суд литовской столицы. Об этом сообщило местное издание Делфи.

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Дом Москвы в Вильнюсе был идеей бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Он должен был стать центром культурного и делового сотрудничества между двумя столицами.

Его начали возводить в 2008 году, но во время строительства были нарушены установленные в Вильнюсе градостроительные требования к высоте и плотности застройки. Поэтому в 2016 году разрешение на строительство было признано незаконным, и проект оказался в подвешенном состоянии.

Застройщик обязан был в течение трех лет переработать проект, получить разрешение на строительство и уменьшить здание на один этаж, но не сделал этого в отведенный срок, сроки обжалования решения истекли в октябре 2022 года.

Ремигиюс Шимашюс, мэр Вильнюса, неоднократно обещал снести это здание.

Теперь решение суда позволяет снести его как незаконное. Это планируют сделать не позже конца 2023 года. Предусмотрен штраф в размере 300 евро за каждый день невыполнения решения.

В 2017 году Департамент государственной безопасности Литвы признал, что проект дома Москвы в Вильнюсе имеет относительно высокое символическое и практическое значение для России как потенциального инструмента ее влияния, внутренней политики и публичной дипломатии.

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Андрій Водяний

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