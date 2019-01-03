В январе жители США смогут наблюдать "кровавую волчью луну"

Фото: EPA

20 января жители США смогут наблюдать полное лунное затмение (которое называют кровавой луной). Как сообщает IFL Science, это явление совпадет с так называемой волчьей луной - первым полнолунием года.

Вместе с тем, это будет последнее полное затмение Луны до 2021 года.

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Издание уточняет, что полное лунное затмение будет полностью видно людям в Северной Америке, Южной Америке, Гренландии, Исландии, Западной Европе и Африке. В других частях мира будет видно неполное затмение.

Зaтмeниe нaчнeтcя 20 янвapя, в 21:36 пo cтaндapтнoму вocтoчнoму вpeмeни (EST), и cвoeгo пикa дocтигнeт в 2З:41. Зaкoнчитcя зaтмeниe в 00:4З 21 января.

Напомним, с вечера 27 июля, до около 02:00 28 июля можно было наблюдать за самым долгим лунным затмением ХХI века.

Наблюдать уникальное явление можно было невооруженным глазом - луна стала не просто полной, но и красной, "кровавой" от эффекта солнечного света.

Позже на небе можно было увидеть еще и Марс, который приблизился к Земле.

В Украине затмение можно было наблюдать из любого региона. В Киеве его не было видно из-за туч, но увидели кровавую луну, в частности, во Львове, Мариуполе и Херсоне.