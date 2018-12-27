В Японии побит рекорд по казням за год: жизни лишились 15 человек

Флаг Японии (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Вчера в Японии казнили через повешение двух преступников, доведя, таким образом, общее число казней за год до 15. В последний раз в стране столько смертных приговоров приводилось в действие в 2008 году. Об этом пишет Kyodonews.

Сообщается, что вчера лишились жизни 60-летний Кейзо Окамото - бывший член криминальной группы - и 67-летний инвестиционный консультант Хироя Суйемори. Их еще в 1988 году приговорили за жестокое убийство с ограблением главы и сотрудника консалтинговой компании.

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“Их казнили за особо жестокое убийство с ограблением. Исполнение приговора - результат длительных и очень подробных обсуждений”, - рассказал глава минюста Такаши Ямашита, чья подпись стоит в указе о казни.

Также Ямашита добавил, что в Японии не рассматривают возможность отмены смертной казни. “Это неуместно”, - сказал он.

Отмечается также, что при нынешнем премьере Синдзо Абэ в Японии казнили 36 человек.

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