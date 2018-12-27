Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.12.2018, 10:25

В Японии побит рекорд по казням за год: жизни лишились 15 человек

В Японии побит рекорд по казням за год: жизни лишились 15 человек - Фото
Флаг Японии (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Сейчас же в стране приведения своего смертного приговора в действие ожидают свыше 100 человек

Реклама
Реклама

Вчера в Японии казнили через повешение двух преступников, доведя, таким образом, общее число казней за год до 15. В последний раз в стране столько смертных приговоров приводилось в действие в 2008 году. Об этом пишет Kyodonews.

Сообщается, что вчера лишились жизни 60-летний Кейзо Окамото - бывший член криминальной группы - и 67-летний инвестиционный консультант Хироя Суйемори. Их еще в 1988 году приговорили за жестокое убийство с ограблением главы и сотрудника консалтинговой компании.

Реклама

“Их казнили за особо жестокое убийство с ограблением. Исполнение приговора - результат длительных и очень подробных обсуждений”, - рассказал глава минюста Такаши Ямашита, чья подпись стоит в указе о казни.

Также Ямашита добавил, что в Японии не рассматривают возможность отмены смертной казни. “Это неуместно”, - сказал он.

Отмечается также, что при нынешнем премьере Синдзо Абэ в Японии казнили 36 человек.

Читайте также: В Беларуси казнили двух человек

Отправить:
Распечатать:
Теги: смертная казнь, япония, повешение, убийство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 