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21.01.2019, 09:05

В Японии умер самый старый мужчина в мире

В Японии умер самый старый мужчина в мире - Фото
Масадзо Нонака (фото - скриншот видео)

Масадзо Нонака было 113 лет

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В Японии умер Масадзо Нонака, который официально считался самым старым мужчиной в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Ему было 113 лет и 179 дней.

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Нонака родился 25 июля 1905 года. У него было пятеро детей, двое из которых до сих пор живы. Он вырос в многодетной семье, пережил свою жену.

Последние годы жизни Нонака прожил вместе со своими внуками на острове Хоккайдо.

По словам его родственников, Нонака умер от естественных причин.

После его смерти самым старым мужчиной в мире стал Густав Гернет из Германии, который родился 15 октября 1905 года.

Ученые выявили различия в фрагментах ДНК, обнаруженных в кровотоке, связанные с возрастом и состоянием здоровья человека.

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Теги: япония, долгожитель, Масадзо Нонака
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