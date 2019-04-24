В Японии заглушат реакторы без антитеррористических систем

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Сегодня, 24 апреля, японский ядерный регулятор заявил, что вскоре начнет в приказном порядке заглушать те реакторы, которые энергокомпании не оснастили в срок системами безопасности против терроризма. Об этом пишет Reuters.

Крайние сроки назначены на начало 2020 года - они разные для каждого конкретного реактора.

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Самый ранний дэдлайн установлен на март 2020-го для реактора Сендай на юго-западе Японии - его обслуживает Kyushu Electric.

Агентство по ядерному регулированию Японии отклонило запросы на продление сроков от Kansai Electric Power Co, Kyushu Electric и Shikoku Electric.