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24.04.2019, 09:56

В Японии заглушат реакторы без антитеррористических систем

В Японии заглушат реакторы без антитеррористических систем - Фото
Фото: whatz.jp

Если обслуживающие АЭС компании не справятся в срок с внедрением специальных охранных систем, регулятор применит санкции. Отсрочки не принимают.

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Сегодня, 24 апреля, японский ядерный регулятор заявил, что вскоре начнет в приказном порядке заглушать те реакторы, которые энергокомпании не оснастили в срок системами безопасности против терроризма. Об этом пишет Reuters.

Крайние сроки назначены на начало 2020 года - они разные для каждого конкретного реактора.

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Самый ранний дэдлайн установлен на март 2020-го для реактора Сендай на юго-западе Японии - его обслуживает Kyushu Electric.

Агентство по ядерному регулированию Японии отклонило запросы на продление сроков от Kansai Electric Power Co, Kyushu Electric и Shikoku Electric.

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Теги: япония, АЭС, атомная энергетика, реактор
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