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В Йемене насмерть затоптали не менее 78 людей при раздаче бесплатной помощи: видео 18+

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 13:14
В Йемене насмерть затоптали не менее 78 людей при раздаче бесплатной помощи: видео 18+ - Фото
Место гибели людей в Йемене (Фото - EPA)

Вечером 19 апреля в Сане, столице Йемена, на благотворительной акции произошла давка, в которой погибли, по предварительным сообщениям, не менее 78 человек. Об этом сообщает Associated Press.   

По данным официальных лиц Саны (город контролируется хуситами), давка произошла в Старом городе, когда множество людей собрались на устроенную местными бизнесменами благотворительную акцию по раздаче помощи (примерно по $10 каждому) бедным накануне мусульманского праздника Ид аль-Фитр, который знаменует окончание Рамадана.

По сообщениям свидетелей, толпа запаниковала, когда военные открыли огонь в воздух, пытаясь сдержать напор нуждающихся, и случайное попадание вызвало вспышку при замыкании электропроводки.

Как сообщают официальные лица, в давке по меньшей мере 78 человек погибли и не менее 73 получили ранения.

Хуситы заявили, что выплатят около $2000 компенсации каждой семье, потерявшей родственника в этой давке, а каждый пострадавший получит около $400.

Место гибели людей в Сане (Фото – EPA)

Место гибели людей в Сане (Фото – EPA)

В Йемене с 2015 года идет война между хуситами и правительственными войсками. Сана находится под контролем хуситов.

  • 18 апреля в Йемен был доставлен гуманитарный груз – 30 000 тонн пшеницы из Украины, который поможет около 1,7 млн жителей Йемена кормить свои семьи в течение минимум месяца.

Сергій Бережний
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