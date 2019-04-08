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08.04.2019, 06:45

В ЮАР браконьера убил слон, а львы - съели

В ЮАР браконьера убил слон, а львы - съели - Фото
Фото: Pixabay

В африканском Национальном парке Крюгер браконьер стал жертвой слона, а его тело съела стая львов

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В Национальном парке Крюгер в ЮАР браконьера растоптал слон, а потом съела стая львов. Об этом сообщает BBC.

По имеющимся данным, семью поставили в известность сообщники-браконьеры. Родственники уведомили смотрителей парка. Поисковая группа пыталась найти его тело, но в конце концов нашла только человеческий череп и брюки.

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Управляющий парка выразил соболезнования семье, при этом повторив, что входить в парк незаконно и опасно.

Крюгер постоянно испытывает проблемы с браконьерством из-за высокого спроса на рог носорога, напоминает издание.

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Теги: происшествие, юар, браконьер, Крюгер
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