В Южно-Китайском море зафиксирован мощный подводный врыв

На океанографических приборах для мониторинга Южно-Китайского моря зарегистрирован мощный подводный взрыв, передает HalTurnerRadioShow.
Взрыв произошел на глубине примерно 50 метров, и вызвал очень сильную подводную ударную волну. Мощность взрыва - от 10 до 20 килотонн. Военные источники утверждают, что землетрясение исключено, подводные лодки США постоянно присутствуют в этом районе Мирового океана, и если произошел взрыв такого масштаба, он мог нанести ущерб субмаринам либо вынудил их покинуть территорию. В настоящее время на береговых контрольных точках у Южно-Китайского моря обнаружен повышенный радиационный фон.
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