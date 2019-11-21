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В Южно-Китайском море зафиксирован мощный подводный врыв

В Южно-Китайском море зафиксирован мощный подводный врыв - Фото
Местные СМИ допускают, что могла взорваться китайская субмарина (Фото: HalTurnerRadioShow﻿)
21.11.2019, 19:43

Уровень радиации на побережье повышен

На океанографических приборах для мониторинга Южно-Китайского моря зарегистрирован мощный подводный взрыв, передает HalTurnerRadioShow.

Взрыв произошел на глубине примерно 50 метров, и вызвал очень сильную подводную ударную волну. Мощность взрыва - от 10 до 20 килотонн. Военные источники утверждают, что землетрясение исключено, подводные лодки США постоянно присутствуют в этом районе Мирового океана, и если произошел взрыв такого масштаба, он мог нанести ущерб субмаринам либо вынудил их покинуть территорию. В настоящее время на береговых контрольных точках у Южно-Китайского моря обнаружен повышенный радиационный фон.

  • Пекин давно и настойчиво заявляет свое право на владение обширными участками в ЮКМ, где проходят стратегические для международной торговли морские маршруты: ежегодно по ним перевозятся грузы на миллиарды долларов. Также на шельфе в этом районе Тихого океана находятся пока нетронутые запасы минералов — также на миллиарды. Китайцы строят на искусственно созданных ими островах укрепления и размещают там вооружения. Власти США пытаются противодействовать претензиям Китая на эти районы с помощью проходов по спорной акватории кораблей и самолетов.

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