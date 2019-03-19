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19.03.2019, 10:03

В ЮНЕСКО сказали, сколько людей не имеют доступа к питьевой воде

В ЮНЕСКО сказали, сколько людей не имеют доступа к питьевой воде - Фото
Фото: LIGA.net

По данным ЮНЕСКО, 844 млн человек вынуждены ежедневно тратить минимум полчаса, чтобы набрать воду

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Во всем мире 2,1 млрд человек не имеют постоянного доступа к чистой питьевой воде. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, обнародованном во вторник, 19 марта, в Женеве, сообщает Deutsche Welle.

Еще 4,3 млрд человек лишены адекватного сантехнического оборудования. "При этом в особенно трудном положении находятся люди, живущие в нищете, - беженцы, а также обитатели трущоб", - отмечается в документе.

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Член президиума немецкой комиссии при ЮНЕСКО Улла Буркхардт отметила, что безопасный доступ к воде и адекватное сантехническое оборудование - это права человека. "Однако для миллиардов людей эти права не реализованы", - сказала она.

По ее словам, более двух миллиардов человек живут без чистой питьевой воды, а 844 млн вынуждены ежедневно тратить минимум полчаса, чтобы набрать воду, или вообще не имеют доступа к ней.

Даже в Европе и Северной Америке около 57 млн человек не имеют водопроводов в своих домах, а 36 млн не имеют даже базовой сантехники, отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

В числе тех, кто находится в наиболее трудном положении, - индейские общины  в Канаде. "40% из них имеют доступ лишь к некачественной воде со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для здоровья", - сказала Озулай.

24 января 2019 года сообщалось, что во всем мире 262 млн детей не имеют доступа к школам, в целом же, 617 млн детей не умеют ни читать, ни считать.

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Теги: юнеско, питьевая вода, доступ
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