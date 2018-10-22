В Замбии власти планируют убить 2 тысячи бегемотов

Фото: скриншот с видео

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Власти Замбии утверждают, что бегемотов расплодилось слишком много, а на их переселение нет средств

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В Замбии планируют в ближайшие 5 лет убить 2 тысячи бегемотов якобы из-за избыточной численности популяции. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра туризма Замбии Чарльза Банды, сейчас в национальном парке Южная Луангва популяция бегемотов превышает 13 тысяч, тогда как этот район оптимален лишь для 5 тысяч особей.

Министр утверждает, что уровень воды в реке Луангва, где обитают большинство бегемотов, является недостаточным для их нынешней популяции, а перемещать животных в другой район страны слишком дорого.

Банда убеждает, что, если сократить численность популяции бегемотов, под угрозой может оказаться экосистема района.

Агентство напоминает, что в 2016 году британская организация по защите животных Born Free возглавила кампанию против отстрела бегемотов в Замбии, назвав его трофейной охотой.

Сегодня организация заявила, что Замбия не представила обоснованных научных доводов, указывающих на избыточную популяцию бегемотов в Луангве.

В Born Free отмечают, что, согласно научным данным, выборочный отстрел стимулирует размножение и в конечном итоге приводит к увеличению популяции, "рискуя создать порочный круг смерти и уничтожения".