В западноафриканской стране военные заявили о захвате власти

Скриншот ролика из ютуба, на котором военные заявляют о захвате власти

В Габоне солдаты заявили о захвате власти в стране, однако представитель правительства это отрицает, сообщает ВВС.

По словам последнего, "политическая ситуация в стране находится под контролем", а четверо повстанцев – арестованы, пятый в бегах.

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Танки и вооруженные машины можно было увидеть в столице Либревиле. Солдаты утверждают, что они захватили власть "для восстановления демократии", где одна семья правит уже 50 лет.

Нынешний лидер Габоны Али Бонго сменил своего отца Омара Бонго на посту президента в 2009 году. Его переизбрание в 2016-м сопровождалось насилием и обвинениями в мошенничестве.