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22.10.2018, 17:06

В зоопарке США львица внезапно убила отца своих трех детенышей

В зоопарке США львица внезапно убила отца своих трех детенышей - Фото
Фото: facebook.com/indianapoliszoo

Пара львов - 12-летняя Зури и 10-летний Нйак – жила в одном вольере на протяжении 8 лет

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В зоопарке Индианаполиса, США, львица убила отца своих трех детенышей. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Пара львов - 12-летняя Зури и 10-летний Нйак – жила в одном вольере на протяжении 8 лет, в 2015 году у них родилось потомство.

Однако в один из дней персонал зоопарка привлекло агрессивное рычание, доносившееся из вольера львов.

Сотрудники заведения говорят, что, несмотря на их попытки разнять дерущихся, Зури держала Нйака за шею, пока он не перестал двигаться.

В зоопарке пообещали провести "тщательное расследование" инцидента.

Администрация утверждает, что ранее не замечала агрессии между парой.

Недавно в крупнейшем канадском аквариуме, который расположен в центре Торонто, неизвестный мужчина разделся догола, нырнул и начал плескаться вблизи от акул

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Теги: львица, США, зоопарк, лев, животное
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