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Варшавский университет, где первыми решили привить политиков и звезд, оштрафуют – министр

05.01.2021, 22:01
Варшавский университет, где первыми решили привить политиков и звезд, оштрафуют – министр - Фото
Адам Недзельски (фото - EPA)

В клиническом центре Варшавского медицинского университета, где первыми от коронавируса привили политиков и знаменитостей, имело место преднамеренное нарушение правил программы вакцинации. Университету грозит штраф в $54 000. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски, сообщает TVN24.

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Кампания вакцинации против COVID-19 стартовала в Польше 27 декабря. Первыми – на нулевом этапе – должны быть привиты медицинские работники. Однако в клиническом центре университета решили первыми привить политиков и деятелей культуры.

Недзельски сообщил, что эти люди были зарегистрированы как "немедицинский персонал, работающий в больнице".

По словам министра, указанные нарушения "являются основанием для наложения штрафа в размере более 250 000 злотых ($54 000)". Недзельски отметил, что это минимальный штраф, и он может быть увеличен.

Он сказал, что список ожидающих вакцинацию в Варшавском медицинском университете составляет 10 000 человек. Это означает, по словам министра, что некоторые из этих людей уже не получат вакцину так быстро, как должны были.

Вчера в Польше вспыхнул скандал – вместо медицинских работников, которых должны были привить первыми, вакцину получили местные политики и некоторые деятели культуры. 

Вадим Ребрина
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