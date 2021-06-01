Ватикан ужесточил наказание за сексуальное насилие

Папа римский Франциск изменил законы римско-католической церкви об ответственности за сексуальное насилие. Это самая большая переработка уголовного кодекса Ватикана за почти 40 лет. Об этом сообщает BBC.

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Согласно новому законодательству Ватикана, сексуальное насилие, приучение несовершеннолетних к сексу, хранение детской порнографии и сокрытие злоупотреблений квалифицируются как уголовное преступление.

Папа сказал, что одной из его целей было "уменьшение количество случаев, когда ... наказание за сексуальное насилие оставалось на усмотрение властей".

Как отмечается, на разработку изменений в Кодекс канонического права Ватикана потребовалось 11 лет.

В последние годы католическая церковь получила тысячи сообщений о сексуальном насилии со стороны священников по всему миру и покрытии этих преступлений со стороны высшего духовенства.

Жертвы и сторонники реформы десятилетиями жаловались, что имеющиеся законы устарели, были разработаны для защиты правонарушителей и открыты для толкования.

Новые правила вступают в силу 8 декабря.

Закон Ватикана теперь признает, что как взрослые, так и дети могут стать жертвами священников, злоупотребляющих своим авторитетом. Раньше церковь не считала, что взрослые могут быть жертвами.

Кодекс гласит, что священник может потерять свое положение, если он применит "силу, угрозы или злоупотребление своим авторитетом" для совершения сексуальных действий.

Миряне, работающие в церковной системе, теперь также могут быть наказаны за злоупотребления.

Закон также лишил высокопоставленных церковных чиновников полномочий, которые ранее позволяли игнорировать или скрывать обвинения в злоупотреблениях для защиты священников.

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Наталия Медведева

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