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26.12.2018, 16:41

Вдовы-шерпы взойдут на Эверест вместо своих погибших мужей

Вдовы-шерпы взойдут на Эверест вместо своих погибших мужей - Фото
Иллюстративное фото (pexels)

Двое мужчин-шерпов погибли при восхождении на наивысшую точку мира. Их жены закончат начатое мужьями дело

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В 2013-2014 годах двое мужчин шерпской народности погибли при восхождении на Эверест. Их жены завершат начатое мужьями дело, чтобы показать пример силы духа другим одиноким женщинам. Об этом пишет Reuters.

"Мы взойдем на вершину горы, чтобы приглушить нашу боль и почтить память своих мужей", - заявили женщины.

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Одна из женщин - 36-летняя Нима - рассказала, что они уже тренировались на меньших горах: им удалось покорить две вершины Непала.

"Смерть моего мужа - не конец моей жизни. Я иду на этот шаг, чтобы показать, что вдовы могут пройти даже через большие трудности", - говорит мать двоих детей.

Со времени первого покорения Эвереста в 1953 году наивысшую вершину мира покорили 4833 человека, около 500 из них были женщинами.

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Теги: эверест, восхождение на эверест, джомолунгма
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