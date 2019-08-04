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Великобритания приветствует новые санкции США против России

Великобритания приветствует новые санкции США против России - Фото
Дом Скрипалей в Солсбери (фото - EPA)
04.08.2019, 08:50

Министр иностранных дел Великобритании отметил, что страна не собирается спокойно наблюдать за тем, как Россия использует химическое оружие

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб у себя в Twitter приветствовал новые санкции США против России за попытку убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

"Мы приветствуем непоколебимость США в введении санкций в отношении химического и биологического оружия в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери", - написал Рааб.

Он подчеркнул, что Великобритания не собирается спокойно наблюдать за тем, как это оружие используется безнаказанно.

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санкции Сергей Скрипаль отравление Солсбери Новичок
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