Великобритания приветствует новые санкции США против России

Дом Скрипалей в Солсбери (фото - EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб у себя в Twitter приветствовал новые санкции США против России за попытку убийства экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

"Мы приветствуем непоколебимость США в введении санкций в отношении химического и биологического оружия в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери", - написал Рааб.

Он подчеркнул, что Великобритания не собирается спокойно наблюдать за тем, как это оружие используется безнаказанно.