Венецию затопило. Уровень воды - выше метра: фото, видео

Венеция под водой (Фото: ANDREA MEROLA/ЕРА)

Венецию снова затопило. За последние 20 лет в июне такое случалось лишь дважды. Об этом сообщает La Stampa.

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В некоторых местах высота воды достигла 116 см. Больше было только в 2002 и 2016 годах - тогда вода поднималась до уровня 121 см и 117 см соответственно.

Прилив воды случился из-за шторма в Атлантическом океане, который принес в город проливные дожди. К вечеру в Венеции ожидается еще один прилив, максимальный уровень воды может подняться до 119 см.

12 ноября 2019 года итальянскую Венецию затопило . Уровень воды в городе составил 1,87 метра - это рекордный показатель с 1966 года.