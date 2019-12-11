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Венгрия допустила утечки в сеть с заседания Совета ЕС

Венгрия допустила утечки в сеть с заседания Совета ЕС - Фото
флаг ЕС, Евросоюз (фото - pixabay.com)
11.12.2019, 07:07

Несмотря на конфиденциальный характер заседания Совета ЕС, представитель венгерской делегации вел ироническую Twitter-трансляцию

Заседание Совета Евросоюза, которое прошло 10 декабря и было посвящено нарушению правовых норм Венгрией, сопровождалось утечками в Twitter, которые представители финской делегации назвали "антисемитскими". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач с самого начала заседания публиковал в Twitter иронические комментарии о происходящем, называя представителей Евросоюза "оркестром Сороса".

Финский министр по европейским делам Титти Туппурайнен, комментируя поведение Ковача, назвала его "твиты" "антисемитскими", предупредив, что нарушение конфиденциальности заседания является серьезным нарушением. Финляндия ныне является председателем Совета ЕС.

Парламент Венгрии принял во вторник ряд законопроектов, ограничивающих, по мнению критиков, независимость судов и возможность протестов в здании парламента.

"Согласно одному из них, который оппозиция окрестила "законом намордника", председатель парламента получит право налагать денежные штрафы и исключать с заседаний депутатов, если они выражают свой протест в здании парламента", - отмечается в сообщении.

Изменения в законодательстве вызваны неудачными результатами на коммунальных выборах партии ФИДЕС - Венгерский гражданский союз, возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном.

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