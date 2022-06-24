Верховный суд США отменил фундаментальное право женщин на аборт. Байден обратится к нации

В пятницу Верховный суд США отменил фундаментальное право на аборт, установленное почти 50 лет назад в деле "Роу против Уэйда". Это изменение дает штатам свободу резко ограничить аборты или даже объявить их вне закона. Ожидается обращение к нации президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

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Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции "категорически не согласно" с решением Верховного суда, которое, по его словам, "окажет непосредственное и необратимое влияние на жизнь людей по всей стране".

"Но сегодняшнее решение не лишает штаты возможности поддерживать законность абортов в пределах своих границ. И Конституция продолжает ограничивать полномочия штатов запрещать репродуктивные услуги, предоставляемые за пределами их границ", — сказал Гарланд.

Группа из 83 либеральных прокуроров со всей страны, в том числе окружные прокуроры Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Филадельфии, выступила с заявлением, в котором говорится, что они не будут преследовать в уголовном порядке никого, кто намеревается, помогает или делает аборт.

Бывший президент Барак Обама также раскритиковал решение суда, назвав его "разрушительным". Обама сказал, что высший суд страны сделал страну свободных гораздо менее свободной для многих ее жителей.

Другой бывший президент Дональд Трамп, наоборот, поддержал решение Верховного суда.

Десятки демократов из Палаты представителей прошли маршем перед судом с плакатами и лозунгами в поддержку права на аборт. Их встретили несколько десятков активистов против абортов, которые осыпали законодателей оскорблениями, сравнив их с поработителями.

Справка WP. Жизнь американских женщин изменилась с тех пор, как Верховный суд вынес знаменательное решение по делу "Роу против Уэйда", предоставив им право на аборт. Их роль в рабочей силе США значительно расширилась, и их экономическая мощь возросла. Многие женщины вносят гораздо больший вклад в экономику дома и на работе. Некоторые считают, что эти изменения находятся под угрозой после сегодняшнего решения Верховного суда.

Мартовский опрос KFF показал, что почти половина американцев, 47%, заявили, что будут "разозлены", если суд позволит штатам запретить аборты. Чуть больше 53% заявили, что они будут чувствовать себя "грустно", в то время как 34% испытывают "надежду" по поводу такого исхода, а 22% — "восторг".

В США есть 13 штатов с "активными запретами", которые должны вступить в силу после сегодняшнего решения Верховного суда. Ожидается, что они запретят аборты в течение 30 дней.

Белый дом объявил, что президент Байден обратится к нации по решению суда.

Вадим Ребрина

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