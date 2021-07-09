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Весит 28 кг и боится стада. Миниатюрная корова стала знаменитостью Бангладеша: фото

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 12:10
Весит 28 кг и боится стада. Миниатюрная корова стала знаменитостью Бангладеша: фото - Фото
Маленькая и большая коровы (источник – twitter.com_folhape)

В Бангладеше появилась милая миниатюрная знаменитость – карликовая корова Рани. В свои почти два года она весит 28 кг, а ее рост составляет 51 см. Посмотреть на чудо-корову съезжаются жители со всей округи, пишет BBC.

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Управляющий хозяйством Хасан Ховладар уже подал заявку в книгу рекордов Гиннеса, что Рани является официально самой маленькой коровой в мире. Сейчас этот титул принадлежит корове Маникьяму из Индии ростом в 61,1 см.

По словам Ховладара, у его подопечной периодически возникают трудности при ходьбе, а еще она боится взрослых коров, поэтому он держит Рани отдельно.

"Она мало ест. Ей достаточно небольшого количества отрубей и соломы два раза в день. А еще ей нравится бродить по улице и, кажется, она счастлива, когда мы берем ее на руки", – рассказал управляющий, добавив, что приносить в жертву Рани и вообще расставаться с ней он не планирует.

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Дарья Мостовая
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