Весит 28 кг и боится стада. Миниатюрная корова стала знаменитостью Бангладеша: фото

В Бангладеше появилась милая миниатюрная знаменитость – карликовая корова Рани. В свои почти два года она весит 28 кг, а ее рост составляет 51 см. Посмотреть на чудо-корову съезжаются жители со всей округи, пишет BBC.

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Управляющий хозяйством Хасан Ховладар уже подал заявку в книгу рекордов Гиннеса, что Рани является официально самой маленькой коровой в мире. Сейчас этот титул принадлежит корове Маникьяму из Индии ростом в 61,1 см.

По словам Ховладара, у его подопечной периодически возникают трудности при ходьбе, а еще она боится взрослых коров, поэтому он держит Рани отдельно.

"Она мало ест. Ей достаточно небольшого количества отрубей и соломы два раза в день. А еще ей нравится бродить по улице и, кажется, она счастлива, когда мы берем ее на руки", – рассказал управляющий, добавив, что приносить в жертву Рани и вообще расставаться с ней он не планирует.

В 2018 году в Германии корова сбежала с фермы, ее нашли на крыше гаража: видео.

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Дарья Мостовая

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