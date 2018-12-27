Визит-сюрприз Трампа в Ирак: встреча с премьером сорвалась

Дональд и Мелания Трамп (фото - Sara Sanders/Twitter)

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди совершил необъявленный визит на американскую военную базу в Ираке, но его встреча с премьер-министром Ирака Адель Абдул-Махди сорвалась из-за их разногласий. Об этом сообщает DNA.

Политические лидеры Ирака считают, что неожиданный визит Трампа к американским войскам в Ираке - нарушение дипломатических норм и суверенитета Ирака.

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В парламенте Ирака созвали срочное заседание, чтобы обсудить "вопиющее нарушение суверенитета Ирака и прекращение этих агрессивных действий Трампа, который должен знать пределы: американская оккупация Ирака закончилась".

В офисе Абдул-Махди пояснили, что действительно заранее узнали о визите президента Трампа и по телефону обсуждали, как провести встречу, но возникли разногласия. Трамп предлагал встретиться на военной базе, но Абдул-Махди отверг такое предложение.

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19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.