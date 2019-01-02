Власти Сомали вынудили представителя ООН покинуть страну

Правительство Сомали вынудило представителя ООН покинуть страну - его обвинили во вмешательстве в национальный суверенитет. Об этом сообщает Reuters.
Специальный представитель генерального секретаря ООН в Сомали Николас Хейсом "не требуется и больше не может работать в стране". Так заявили в Сомали после того, как представитель организации выразил обеспокоенность действиями национальных сил безопасности.
Хейсом объявлен в Сомали персоной нон-грата.
В миссии ООН пока никак не прокомментировали инцидент.
По меньшей мере 16 человек погибли в результате двух взрывов, которые прогремели утром 22 декабря возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо.