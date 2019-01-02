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02.01.2019, 12:06

Власти Сомали вынудили представителя ООН покинуть страну

Власти Сомали вынудили представителя ООН покинуть страну - Фото
Николас Хейсом (фото - ООН)

Представителя ООН объявили персоной нон-грата, в организации пока ничего не комментируют

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Правительство Сомали вынудило представителя ООН покинуть страну - его обвинили во вмешательстве в национальный суверенитет. Об этом сообщает Reuters

Специальный представитель генерального секретаря ООН в Сомали Николас Хейсом "не требуется и больше не может работать в стране". Так заявили в Сомали после того, как представитель организации выразил обеспокоенность действиями национальных сил безопасности. 

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Хейсом объявлен в Сомали персоной нон-грата.

В миссии ООН пока никак не прокомментировали инцидент. 

По меньшей мере 16 человек погибли в результате двух взрывов, которые прогремели утром 22 декабря возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо.

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Теги: ООН, сомали, миссия оон, персона нон-грата
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