Власти Сомали вынудили представителя ООН покинуть страну

Николас Хейсом (фото - ООН)

Правительство Сомали вынудило представителя ООН покинуть страну - его обвинили во вмешательстве в национальный суверенитет. Об этом сообщает Reuters.

Специальный представитель генерального секретаря ООН в Сомали Николас Хейсом "не требуется и больше не может работать в стране". Так заявили в Сомали после того, как представитель организации выразил обеспокоенность действиями национальных сил безопасности.

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Хейсом объявлен в Сомали персоной нон-грата.

В миссии ООН пока никак не прокомментировали инцидент.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате двух взрывов, которые прогремели утром 22 декабря возле президентского дворца в столице Сомали Могадишо.