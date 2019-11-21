Власти Венгрии должны извиниться за фейки о беженцах - суд

Суд (фото - pixabay.com)

Верховный суд Венгрии принял решение о том, что власти страны должны публично извиниться за "вводящее в заблуждение и фальшивое" изображение фактов о правозащитной организации, помогающей беженцам. Об этом 20 ноября сообщили представители этой организации - Хельсинкского комитета Венгрии, передает Deutsche Welle.

Суд пришел к выводу, что организованный властями страны в 2017 году опрос повредил репутации этой организации.

В 2017 году правительство, возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном, разослало миллионам венгерским граждан опрос, речь в котором шла о "плане Сороса" по наводнению Европы беженцами.

"Финансируемый американским миллиардером Джорджем Соросом Хельсинкский комитет якобы защищает права беженцев-преступников, которые, благодаря его работе, получают более мягкое наказание, нежели обычные венгры", - отмечалось в сообщении.

Власти Венгрии должны, по решению суда, распространить извинения как через СМИ, так и через официальный портал правительства. По данным AFP, власти уже согласились с этим решением суда.

В Еврокомиссии также уже заявляли, что правительство Венгрии распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора". В частности, об этом в феврале говорил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.