Вмешательство России в выборы США: Мюллер завершил расследование

Роберт Мюллер (фото - EPA)

В США команда спецпрокурора Роберта Мюллера передала в Минюст результаты своего расследования обстоятельств российского вмешательства в выборы 2016 года. Об этом сообщает Голос Америки.

Решение о том, когда доклад станет доступен для общественности, должен принять генпрокурор США Уильям Барр. Ранее Барр намекал, что конгрессмены и сенаторы могут получить эту информацию уже на ближайших выходных.

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Лидеры демократов в Конгрессе США Нэнси Пелоси и Чак Шумер призвали генпрокурора Барра не медлить с предоставлением доклада Мюллера законодателям и общественности, а также не позволить Белому дому получить предварительный доступ к выводам и доказательствам расследования.

До сегодняшнего момента следственная группа Мюллера успешно скрывала ход расследования от СМИ и общественности.

За время работы группы были предъявлены более 200 обвинений 34 физическим и двум юридическим лицам. 26 обвиняемых – граждане России. Шестеро – бывшие советники президента США Дональда Трампа: Майкл Флинн, бывший советник президента по национальной безопасности; Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба; Рик Гейтс, бывший заместитель главы избирательного штаба; Майкл Коэн, бывший личный адвокат Трампа и Роджер Стоун, бывший советник Трампа. Семь обвиняемых признали себя виновными в совершении всех или части инкриминируемых им преступлений, пятерых признал виновными суд. Трамп с самого начала называл расследование "охотой на ведьм".