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10.01.2019, 10:25

ВМС США тайно испытали новый тип снарядов: фото

ВМС США тайно испытали новый тип снарядов: фото - Фото
Иллюстративное фото (navy.mil)

При значительно меньшей стоимости новые снаряды могут достигать скорости в 3 Маха и поражать цели на расстоянии 80 км

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ВМС США прошлым летом, в ходе учений RIMPAC, испытали новый тип снарядов, который может изменить подход к ведению боя. Об этом сообщает USNI.

Новые снаряды, которые могут достигать скорости в 3 Маха (3,6 тыс км/ч), выпускаются из обычных палубных пушек на кораблях. На прошедших испытаниях в этих целях использовали 127-мм артиллерийскую установку Mark 45.

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В будущем предполагается, что снаряды можно будет выпускать также из 155-мм гаубиц, с использованием обычного пороха в качестве "ускорителя".

Кроме значительно увеличившейся скорости полета, новые снаряды могут достигать цели на расстоянии 80 км, что делает их также едва ли не самым дальнобойным оружием в ВМС США. 

Фото: USNI

Также сообщается, что стоимость новых снарядов будет значительно меньше, чем стоимость тех, которые уже используются американскими военно-морскими силами. 

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Теги: вмс сша, впк
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