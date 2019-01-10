ВМС США тайно испытали новый тип снарядов: фото

Иллюстративное фото (navy.mil)

ВМС США прошлым летом, в ходе учений RIMPAC, испытали новый тип снарядов, который может изменить подход к ведению боя. Об этом сообщает USNI.

Новые снаряды, которые могут достигать скорости в 3 Маха (3,6 тыс км/ч), выпускаются из обычных палубных пушек на кораблях. На прошедших испытаниях в этих целях использовали 127-мм артиллерийскую установку Mark 45.

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В будущем предполагается, что снаряды можно будет выпускать также из 155-мм гаубиц, с использованием обычного пороха в качестве "ускорителя".

Кроме значительно увеличившейся скорости полета, новые снаряды могут достигать цели на расстоянии 80 км, что делает их также едва ли не самым дальнобойным оружием в ВМС США.

Фото: USNI

Также сообщается, что стоимость новых снарядов будет значительно меньше, чем стоимость тех, которые уже используются американскими военно-морскими силами.

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