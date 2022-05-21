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Во Франции новое правительство. МИД возглавила бывшая пресс-секретарь Жака Ширака

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 04:33
Во Франции новое правительство. МИД возглавила бывшая пресс-секретарь Жака Ширака - Фото
Фото: EPA

Во Франции в пятницу, 20 мая, был назначен новый состав правительства. Министром иностранных дел в нем вместо Жан-Ива Ле Дриана стала Катрин Колонна. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

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До этого времени Колонна работала на должностях посла в Великобритании (2019-2022), постоянного представителя при ОЭСР (2017-2019), посла в Италии (2014-2017). В 1994-2005 годах она была спикером Елисейского дворца при президенте Жака Ширака. Также работала министром-делегатом по делам Европы в правительстве Доминика де Вильпена в 2005-2007 годах.

Ле-Дриан возглавлял французскую дипломатию последние пять лет, а до этого был министром обороны. Теперь 74-летний политик покинул правительство.

Еще одним знаковым изменением в правительстве Франции стало назначение нового министра обороны. Пост покинула Флоранс Парли, а вместо нее министром стал Себастьен Лекорню. Это близкий соратник Макрона, который в предыдущем правительстве возглавлял министерство по заморским территориям.

  • 16 мая президент Франции Эмманюэль Макрон назначил на должность премьер-министра Элизабет Борн. Она стала второй женщиной в истории Франции, возглавившей правительство.
  • В июне во Франции состоятся парламентские выборы, на которых президентская политическая сила примет участие под новым названием – Ренессанс.
Андрей Водяный
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