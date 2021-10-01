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Во Франции полицейский признался в серийных убийствах и повесился. Его искали 35 лет

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 16:50
Во Франции полицейский признался в серийных убийствах и повесился. Его искали 35 лет - Фото
Фото: EPA

Во Франции, в городе Грау-дю-Руа, бывший жандарм и полицейский Франсуа Верове повесился в съемной квартире. В предсмертной записке оставил признание, что он – маньяк, которого полиция разыскивает с 1980-х. Анализ ДНК подтвердил его вину. Об этом сообщает Le Parisien.

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Полиция около 35 лет разыскивала подозреваемого в четырех убийствах и шести изнасилованиях, совершенных с 1980-х по 1990-е годы. Из улик был фоторобот "парня с рябым лицом" и образец ДНК, взятый на месте одного из преступлений.

В предсмертном письме Верове указал, что следователи недавно начали брать образцы ДНК бывших жандармов, среди которых и он.

В записке Верове берет на себя ответственность за убийства, но не называет имена жертв и обстоятельства. Также утверждает, что не совершал никаких преступлений с 1997 года.

  • В США в возрасте 80 лет умер самый кровавый серийный убийца в истории страны.
  • В Англии ищут тело пропавшей в 1968 году девушки, которая может быть жертвой серийного убийцы.

Читайте также: Записка маньяка Зодиака расшифрована через полвека после убийств

Владислава Михайленко
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франция убийство полицейский маньяк жандарм Франсуа Верове
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