UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во Франции провели эксперимент: люди пробыли 40 дней в пещере без телефонов и часов

26.04.2021, 10:25
Во Франции провели эксперимент: люди пробыли 40 дней в пещере без телефонов и часов - Фото
Пещера Ломбривс (источник - facebook.com_LombrivesOfficiel)

Во Франции решили поставить необычный эксперимент. 15 человек в возрасте 27-50 лет провели 40 суток в самой большой пещере Европы – Ломбривс. Целью исследования было посмотреть, как люди смогут приспособиться к жизни в полной изоляции и не утратят ли они восприятие времени и пространства, пишет BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для полной достоверности эксперимента участники вообще не контактировали с внешним миром, самостоятельно добывая электроэнергию при помощи педального велосипеда, доставая воду из колодца глубиной 45 метров и ночуя в спальных мешках.

За день до конца исследования организаторы зашли в пещеру, чтобы сообщить об этом добровольцам. Они вначале не поверили, что эксперимент уже заканчивается, так как им казалось, что прошло не более 30 дней. Одна из участниц, 33-летняя Марина Лансон заявила, что это было похоже на то, как если бы "жизнь поставили на паузу".

Во время эксперимента добровольцы могли "измерять" время лишь полагаясь на собственные ощущения и биологические ритмы, а также циклы сна.

Читайте также: Австралийские ученые проведут эксперимент по замедлению времени

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
франция эксперимент изоляция пещера
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 