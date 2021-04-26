Во Франции провели эксперимент: люди пробыли 40 дней в пещере без телефонов и часов

Во Франции решили поставить необычный эксперимент. 15 человек в возрасте 27-50 лет провели 40 суток в самой большой пещере Европы – Ломбривс. Целью исследования было посмотреть, как люди смогут приспособиться к жизни в полной изоляции и не утратят ли они восприятие времени и пространства, пишет BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Для полной достоверности эксперимента участники вообще не контактировали с внешним миром, самостоятельно добывая электроэнергию при помощи педального велосипеда, доставая воду из колодца глубиной 45 метров и ночуя в спальных мешках.

За день до конца исследования организаторы зашли в пещеру, чтобы сообщить об этом добровольцам. Они вначале не поверили, что эксперимент уже заканчивается, так как им казалось, что прошло не более 30 дней. Одна из участниц, 33-летняя Марина Лансон заявила, что это было похоже на то, как если бы "жизнь поставили на паузу".

Во время эксперимента добровольцы могли "измерять" время лишь полагаясь на собственные ощущения и биологические ритмы, а также циклы сна.

Читайте также: Австралийские ученые проведут эксперимент по замедлению времени

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.