Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.02.2019, 09:05

Во Франции решили не продавать спортивные хиджабы из-за угроз

Во Франции решили не продавать спортивные хиджабы из-за угроз - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Общественность во Франции посчитала, что сеть спортивных товаров не должна продавать хиджабы для женщин-мусульманок

Реклама
Реклама

Французская компания Decathlon сняла с продажи спортивные хиджабы во Франции после того, как политики угрожали бойкотом. Об этом говорится в сообщении кампании в Twitter.

"Мы подверглись беспрецедентной волне оскорблений и угроз в отношении данного продукта, поэтому ради безопасности сотрудников компании было принято решение не продавать этот продукт во Франции", - заявило руководство.

Реклама

Decathlon уже продает спортивные версии хиджаба в Марокко. В компании говорят, что спрос на такую одежду есть, однако во Франции это вызвало недовольство общественности. В Decathlon отметили, что получили уже около полутысячи звонков и электронных писем с жалобами на планы продавать хиджаб для бега, а некоторых сотрудников магазинов оскорбляли и даже угрожали им.

В частности, министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен в интервью радиостанции RTL сказала, что это не противоречит французским законам, но не соответствует ее "представлению женщины".

Представитель партии президента Эммануэля Макрона Вперед, Республика Орор Берже заявила, что Decathlon своим решением "порывает с ценностями" республики.

Обычный хиджаб разрешен в общественных местах во Франции с 2004 года, но запрещен в государственных школах и отдельных общественных зданиях. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Decathlon, франция, запрет, хиджаб, угрозы, мусульмане
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 