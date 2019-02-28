Во Франции решили не продавать спортивные хиджабы из-за угроз

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Французская компания Decathlon сняла с продажи спортивные хиджабы во Франции после того, как политики угрожали бойкотом. Об этом говорится в сообщении кампании в Twitter.

"Мы подверглись беспрецедентной волне оскорблений и угроз в отношении данного продукта, поэтому ради безопасности сотрудников компании было принято решение не продавать этот продукт во Франции", - заявило руководство.

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Decathlon уже продает спортивные версии хиджаба в Марокко. В компании говорят, что спрос на такую одежду есть, однако во Франции это вызвало недовольство общественности. В Decathlon отметили, что получили уже около полутысячи звонков и электронных писем с жалобами на планы продавать хиджаб для бега, а некоторых сотрудников магазинов оскорбляли и даже угрожали им.

В частности, министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен в интервью радиостанции RTL сказала, что это не противоречит французским законам, но не соответствует ее "представлению женщины".

Представитель партии президента Эммануэля Макрона Вперед, Республика Орор Берже заявила, что Decathlon своим решением "порывает с ценностями" республики.

Обычный хиджаб разрешен в общественных местах во Франции с 2004 года, но запрещен в государственных школах и отдельных общественных зданиях.