Во Вьетнаме запустили туристическую подводную лодку с прозрачным корпусом

На вьетнамском острове Хон Че первые погружения произвела построенная американской компанией Triton Submarines туристическая подводная лодка Triton DeepView 24. Максимальная глубина ее погружения — 100 метров. Об этом сообщает CNN.

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24-местное судно имеет прозрачный акриловый корпус, обеспечивающий несравненные подводные впечатления для находящихся на борту.

Во время 30-минутного погружения пассажиры могут увидеть затонувшие корабли, рифы, морских обитателей, а также дайверское шоу об экологических проблемах.

При длине 15,4 метра Triton DeepView 24 описывается как "практически бесшумная, совершенно не загрязняющая окружающую среду и не производящая выбросов углерода или сточных вод".

Подводные лодки Triton изготавливаются вручную из "оптически идеального" акрила премиум-класса.

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Вадим Ребрина

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