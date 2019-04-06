Война в Ливии: G7 выступила против любых боевых действий

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Министры иностранных дел стран Большой семерки выступили против военных действий в Ливии. При этому, как сообщает Reuters, они предостерегли командира Ливийской национальной армии Халифа Хафтара от продолжения наступления на столицу Триполи.

G7 решительно настроена против каких-либо военных действий. Любой человек или группа людей, которые способствуют разворачиванию конфликта, стоят на пути мира, которого ливийцы заслуживают.

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Кроме того, Совет безопасности ООН призвал войска, которыми командует Хафтар, прекратить все военные действия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Триполи, чтобы посетить лагеря, где находятся мигранты. Он также провел переговоры с Хафтаром. Тот заявил, что наступление на Триполи продолжится "до полного искоренения терроризма". В ответ на это Гутерреш попросил ливийского фельдмаршала соблюдать международные нормы ведения боевых действий.