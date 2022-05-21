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ВОЗ созывает совещание по распространению в Европе обезьяньей оспы. Что это за болезнь

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 07:36
ВОЗ созывает совещание по распространению в Европе обезьяньей оспы. Что это за болезнь - Фото
Руководство ВОЗ (фото - ЕРА)

Всемирная организация здравоохранения обсудит распространение в Европе обезьяньей оспы, сообщает Reuters.

В разных странах уже зафиксировали 100 больных. Это не новая болезнь, однако раньше она не выходила за пределы Африки, отмечают в ВОЗ.

Источники считают, что ведомство не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за распространения обезьяньей оспы.

Что это за болезнь

Обезьянья оспа – редкая инфекция, которая в основном распространяется дикими животными в Западной и Центральной Африке.

Заразиться этой болезнью можно при контакте с инфицированным животным, но ученые не уверены, что именно от обезьян, – по их мнению, переносят оспу к людям грызуны.

Человек может подхватить обезьянью оспу, если его укусит зараженное животное или если человек будет контактировать с жидкостью животного: кровью, фекалиями, слюной и т.д. Также можно заразиться, если съесть недостаточно прожаренное мясо.

В то же время болезнь очень редко распространяется и переносится легко. Обезьяна оспа характеризуется лихорадкой и сыпью.

Специальной вакцины против обезьяньей оспы нет, но ученые уверены, что вакцина против обычной оспы тоже эффективна. К тому же ее можно уколоть и после контакта с инфицированным человеком – это значительно облегчит течение болезни.

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Катерина Амеліна
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ВОЗ заболевание обезьянья оспа
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