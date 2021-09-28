Возле древнего города майя нашли руины поселения. Могли следить и готовить "оккупацию"
Во Гватемале американские антропологи обнаружили район разрушенных поселений возле Тикаля, древнего города цивилизации майя. Ранее местность принимали за холмы, но ученые установили, что это могло быть место для слежки с возможной дальнейшей оккупацией. Предполагается, что его построили жители города Теотиуакан, которые колонизировали многие "общины за сотни миль от них". Об этом сообщает Phys.org
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Ученые с 1950-х годов проводят раскопки руин Тикаля – древнего города майя на территории современной Гватемалы. Недавно антропологи из Брауновского университета (США) обнаружили, что местность в нескольких минутах ходьбы от центра Тикаля, которая считалась просто холмами, на самом деле – район разрушенных зданий.
"То, что мы приняли за холмы, на самом деле спроектировано в форме цитадели. Это мог быть императорский дворец", — сказал Стивен Хьюстон, профессор антропологии Брауновского университета.
По словам Хьюстона, Тикаль и Теотиуакан – разные города. Тикаль был густонаселенным, но относительно небольшим. В то время как Теотиуакан имел "все признаки империи". Отмечается, что влияние Теотиуакана распространялось далеко за пределы столичного центра: они колонизировали многие общины за сотни миль от их границ.
Тикаль и Теотиуакан пребывали в контакте, торговали на протяжении нескольких веков и перенимали ритуалы друг друга, в том числе и погребальные. Но последние находки показывают, что связь была не только экономической и культурной.
"Архитектурный комплекс, который мы обнаружили, похоже, был построен для людей из Теотиуакана или тех, кто находится под их контролем. Возможно, это было что-то вроде посольского комплекса. Но когда мы объединяем предыдущие исследования с нашими последними открытиями, это наводит на мысль о чем-то более жестком, например, об оккупации или слежке", — рассказал Хьюстон.
Ученый считает, что это похоже на "иностранцев, которые агрессивно вторгаются в этот район". Здесь археологи также обнаружили клинки из кремня и останки тела, окруженного керамическими сосудами.
- В апреле 2021 года археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город, которому около 3000 лет.
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