Впервые сфотографировали панду-альбиноса в Китае

Белая панда (фото - ЕРА)

В китайском заповеднике Волонг впервые удалось сфотографировать панду-альбиноса. Об этом сообщает Синьхуа.

На фото, которое сделали в середине апреля на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, видно, что на панде отсутствуют темные пятна, а глаза выглядят красными.

"Судя по фото, панда - альбинос, от одного до двух лет", - сказал исследователь из Пекинского университета Ли Шэн.

Он отметил, что это первая фотография панды с альбинизмом, снятая в дикой природе, сообщает South China Morning Post.

28 августа 2018 года в зоопарке Вены (Австрия) панда научилась использовать кисть для рисования и ее картины продаются примерно за 500 долларов за штуку.