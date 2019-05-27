Впервые сфотографировали панду-альбиноса в Китае

В китайском заповеднике Волонг впервые удалось сфотографировать панду-альбиноса. Об этом сообщает Синьхуа.
На фото, которое сделали в середине апреля на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, видно, что на панде отсутствуют темные пятна, а глаза выглядят красными.
"Судя по фото, панда - альбинос, от одного до двух лет", - сказал исследователь из Пекинского университета Ли Шэн.
Он отметил, что это первая фотография панды с альбинизмом, снятая в дикой природе, сообщает South China Morning Post.
28 августа 2018 года в зоопарке Вены (Австрия) панда научилась использовать кисть для рисования и ее картины продаются примерно за 500 долларов за штуку.