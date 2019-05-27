Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.05.2019, 10:03

Впервые сфотографировали панду-альбиноса в Китае

Впервые сфотографировали панду-альбиноса в Китае - Фото
Белая панда (фото - ЕРА)

Ученые отметили, что животному от года до двух лет

В китайском заповеднике Волонг впервые удалось сфотографировать панду-альбиноса. Об этом сообщает Синьхуа.

На фото, которое сделали в середине апреля на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, видно, что на панде отсутствуют темные пятна, а глаза выглядят красными.

"Судя по фото, панда - альбинос, от одного до двух лет", - сказал исследователь из Пекинского университета Ли Шэн.

Он отметил, что это первая фотография панды с альбинизмом, снятая в дикой природе, сообщает South China Morning Post.

28 августа 2018 года в зоопарке Вены (Австрия) панда научилась использовать кисть для рисования и ее картины продаются примерно за 500 долларов за штуку.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: альбинос, Китай, фото, панда
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 