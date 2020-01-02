Впервые в мире страна запретила "токсичные" солнцезащитные кремы

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Тихоокеанское государство Палау стало первой страной, которая запретила солнцезащитные кремы, вредные для кораллов и морской жизни. Об этом сообщает Би-би-си.

С 1 января солнцезащитный крем, который включает общие ингредиенты, в частности оксибензон, запрещено переносить с собой и продавать.

"Мы должны жить и уважать окружающую среду, поскольку окружающая среда - это гнездо жизни", - отметил президент Палау Томас Ременгесау.

Островная страна представляет "нетронутый рай" для дайверов. Лагуна на Скалистых островах Палау – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население страны составляет более 20 000 человек, проживающих на сотнях островов.

Запрет анонсировали еще в 2018 году.

Отмечается, что запрещается солнечный крем, который содержит любой из десяти химических ингредиентов. В перечень входят оксибензон и октиноксат, которые поглощают ультрафиолетовый свет.