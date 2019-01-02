Все известные наркотики: водитель на Ибице удивил полицейских

Фото: пресс-служба полиции Ибицы

В новогоднюю ночь на Ибице полицейские остановили автомобиль, который, как им показалось, двигался довольно странно. К удивлению экспертов, тестирование водителя дало положительный результат для всех известных наркотиков. Как сообщает El Mundo.

31-летнего водителя арестовали по обвинению в совершении преступления против общественного здоровья и безопасности дорожного движения.

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В результате тестов, выяснилось, что человек находился под воздействием одновременно кокаина, метамфетамина, опиатов, конопли и амфетамина.

Осмотрев автомобиль арестованного, полицейские обнаружили 20 таблеток розового цвета, 6 таблеток фиолетового цвета, две упаковки с веществом, которое может быть кокаином, а также упаковку с веществом коричневого цвета весом 0,15 грамма.

В начале декабря на Маршалловых островах рыбак выловил сетями завернутые пакеты с белым порошком, похожим на кокаин. Улов весом 48 кг на черном рынке может стоить $4 млн.