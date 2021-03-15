Всемирно известный виолончелист сыграл в центре вакцинации, получив вторую прививку: видео
Всемирно известный американский виолончелист Йо Йо Ма устроил импровизированный концерт в центре вакцинации после того, как получил вторую дозу прививки против COVID-19. Видео опубликовано в Facebook Беркширского общественного колледжа.
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Как отмечается, музыкант привился от коронавируса в Массачусетсе в Беркширском общественном колледже, который предоставил свои помещения для кампании вакцинации.
Йо Йо Ма играл в помещении, где люди ожидают своей очереди на получение вакцины и наблюдаются после укола.
В исполнении виолончелиста прозвучало несколько композиций, среди которых Аве Мария и прелюдия Баха соль-мажор.
В 2006 году Ма стал посланником мира ООН. Он был награжден премией Гленна Гульда в 1999-ом, национальной медалью США в области искусств в 2001-ом, президентской медалью Свободы в 2011-ом и Polar Music Prize в 2012-ом. В 2020-ом Time включил Ма в список 100 самых влиятельных людей года.
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