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Всемирно известный виолончелист сыграл в центре вакцинации, получив вторую прививку: видео

15.03.2021, 23:40
Всемирно известный виолончелист сыграл в центре вакцинации, получив вторую прививку: видео - Фото
Йо Йо Ма (Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH)

Всемирно известный американский виолончелист Йо Йо Ма устроил импровизированный концерт в центре вакцинации после того, как получил вторую дозу прививки против COVID-19. Видео опубликовано в Facebook Беркширского общественного колледжа.

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Как отмечается, музыкант привился от коронавируса в Массачусетсе в Беркширском общественном колледже, который предоставил свои помещения для кампании вакцинации.

Йо Йо Ма играл в помещении, где люди ожидают своей очереди на получение вакцины и наблюдаются после укола.

В исполнении виолончелиста прозвучало несколько композиций, среди которых Аве Мария и прелюдия Баха соль-мажор.

СПРАВКА. Йо Йо Ма – американский виолончелист китайского происхождения. Родился в Париже, получил образование в Нью-Йорке. Ма был вундеркиндом, выступая с четырех с половиной лет. Окончил Джульярдскую школу и Гарвардский университет и выступал в качестве солиста с оркестрами по всему миру. Записал более 90 альбомов и получил 18 премий Грэмми.
В 2006 году Ма стал посланником мира ООН. Он был награжден премией Гленна Гульда в 1999-ом, национальной медалью США в области искусств в 2001-ом, президентской медалью Свободы в 2011-ом и Polar Music Prize в 2012-ом. В 2020-ом Time включил Ма в список 100 самых влиятельных людей года.

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Наталия Медведева
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вакцинация музыка виолончель Йо Йо Ма
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