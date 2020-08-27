Всему виной шторм. В Шотландии с рыбной фермы "сбежало" 50 000 лососей

Шотландские экологи считают, что такое "нашествие" лососевых рыб в открытом море может нарушить местную экосистему

Неподалеку от шотландского города Кэмпбелтаун на свободе оказалось несколько десятков тысяч лососей — они смогли уплыть с рыбной фермы благодаря разыгравшемуся шторму Эллен, пишет Independent.

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Из-за шторма оборвались швартовочные тросы и были повреждены загоны фермы. В результате большая часть рыбы — около 50 000 особей — смогла уплыть в открытое море, а еще порядка 30 000 погибло.

Представители местной экологической организации обеспокоены случившимся, ведь по их словам появление такого количества лососевых в открытом море может нарушить баланс существующей там экосистемы.

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Дарья Мостовая

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